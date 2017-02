Congo-Brazzaville: Le milliard de la politique

Aux acteurs politiques de la majorité, de l'opposition et du centre, de prendre la mesure des enjeux, et de faire de leurs instruments de conquête du pouvoir politique, des leviers importants de la formation du citoyen à la vie de la nation, à l'apprentissage du civisme afin de mériter de l'espoir que le pays place en eux.

Ce milliard a néanmoins de quoi alimenter la compétition au sein des équipes, et à plusieurs titres. D'abord pour les formations politiques elles-mêmes. Ce ne seront pas en effet toutes qui entreront en possession de l'enveloppe, car les critères d'éligibilité sont des garde-fous nécessaires au terme de la loi sur le financement de l'activité politique. Seuls, les partis ayant des élus dans les institutions électives (assemblée nationale, sénat, conseils municipaux et départementaux), bénéficient de ce financement.

