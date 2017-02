Pour ce faire, Abdoulaye Faye et compagnie comptent dérouler leur plan d'action à partir de ce weekend. La banlieue de Dakar, notamment Guédiawaye et Pikine, accueillera le Cadre, qui projette d'implanter des antennes dans les 45 départements.

Comme stratégie à mettre en place, le nouveau cadre envisage de confectionner une liste comportant toutes les sensibilités, et de surcroit décentralisée, afin de restaurer la dignité et la fonction de l'Assemblée nationale, lors des législatives de 2017.

Plus acerbe, M. Faye dira que les élus «sont devenus progressivement plus soucieux de la défense de leur carrière politique que des intérêts de leurs mandats».

Le constat est que, selon M. Faye, la coalition Bby, regroupant plus de 300 organisations, est réduite à un «groupe de 5 amis», qui décide et agit au nom de toute la coalition. Cela, sans concertation préalable, déplore-t-il.

Sur les raisons de cette fronde, Abdoulaye Faye, coordonnateur national du Cadre de réflexion et d'action pour la citoyenneté (Crac), non moins membre de Macky2012, explique qu'un diagnostic a été fait sur la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), ainsi que sur la 12ème législature, sans oublier le mode de confection des listes aux élections législatives.

