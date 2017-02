Libye: L'envoyé spécial de l'ONU mis à la porte

Il a exigé et semble avoir obtenu la constitution d'un autre gouvernement d'union qui lui reconnaîtrait un rôle plus important - de chef d'état-major de l'armée - pour que ses forces et ses moyens militaires non-indifférents quittent la région de Tobrouk (est libyen) et se fondent dans une structure nationale unitaire.

Le secrétaire général de l'ONU en a informé le Conseil de sécurité jeudi ainsi que les protagonistes libyens que M. Martin Kobler était censé amener à la paix autour d'une structure unitaire favorisant l'extinction des dissensions et des violences. Ils ne seront sans doute pas les plus mécontents de ce remplacement.

Une fois de plus Martin Kobler semble faire l'unanimité contre lui. Après la République démocratique du Congo où il a fini par être déchargé de la plus grande mission de paix des Nations unies, la Monusco, l'Allemand semble ne pas avoir donné davantage satisfaction à ses employeurs comme envoyé spécial du secrétaire général en Libye.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.