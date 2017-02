Congo-Brazzaville: Zone économique spéciale - Coussoud-Mavoungou promet des sanctions sévères aux personnes empêchant la réalisation du projet

Après le lancement de l'opération d'identification il y a moins d'un mois à Loango, la commission d'identification reçoit jusqu'au 28 février les propriétaires fonciers, les acquéreurs de parcelles de terrains et autres propriétaires des propriétés immobilières situées dans la zone des 30 km2 prévue pour la ZES de Pointe-Noire et du Kouilou.

Afin de dissiper tous les malentendus et la confusion entretenue par les propriétaires terriens depuis le lancement de l'opération d'identification des propriétés immobilières faisant partie de la Zone économique spéciale (ZES) de Pointe-Noire, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, a effectué le 8 février une descente à la sous-préfecture de Loango, siège de la commission d'identification des propriétés immobilières ou parcelles de terrains situés dans le périmètre des 30 km2 abritant ladite zone.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.