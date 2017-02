Contrairement aux deux autres, une bijoutière a signifié avoir déjà vendu quelques colliers et bracelets. Les prix de vente de ses produits varient ente 2000F et 10.000FCFA.

Abordé, un vannier a salué l'initiative qui est une occasion pour eux, de faire connaître leurs produits et de se connaitre. « Il n'y a pas mal de visiteurs. Pourtant ils n'achètent pas malgré les prix promotionnels et c'est ce qui me décourage », a-t-il déploré.

Ce dernier espère qu'avec le soutien de tous, « ils peuvent nous emmener vers le made in Congo et impulsé l'émergence économique de notre pays ».

Plus de quarante artisans évoluant notamment dans la menuiserie, vannerie, bijouterie et sculpture ont exposé leurs œuvres, à l'occasion de la première édition du salon des métiers du bois, ouverte le 10 février à Brazzaville, par la ministre des PME, Yvonne Adélaïde Mougani. La clôture dudit salon est prévue pour le 20 de ce mois.

