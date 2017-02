Congo-Brazzaville: G.P.Y magnifie le théâtre congolais

Il faut lever son chapeau au groupe GPY, qui nous a gratifiés samedi 4 février d'une soirée mémorable, imprévisible et combien envoûtante, dédiée et consacrée au monde culturel, ce qui justifia son parrainage par Léonidas Carrel Mottom Mamoni , ministre de la Culture et des arts.

Il est vrai que GPY nous a habitués à ce genre d'évènementiels où l'on prime les artistes qui ont particulièrement brillé de mille feux l'année écoulée, il est aussi vrai que la remise des trophées aux récipiendaires se fait dans une certaine routine entrecoupée d'entr'actes musicaux qui permettent par la même occasion d'apprécier et de découvrir les tendances musicales dans l'air du temps et celles qui n'ont pas pris une seule ride, mais pour cette quatorzième cérémonie des Sanzas de Mfoa, le Trophée des créateurs, le promoteur culturel a eu une idée géniale.

La marmite de Koka Mbala de Guy Menga, célèbre classique du théâtre africain a servi de toile de fond unique de cette prestigieuse cérémonie des trophées en plusieurs actes.

Non que cela répondait à un ras-le-bol exprimé face à la musique et la danse, non plus que l'on se lassait des joutes oratoires usuelles, mais il faut reconnaître que le théâtre, en particulier celui africain et écrit de manière magistrale a le don de captiver particulièrement l'auditoire.

Et il faut aussi reconnaître que le théâtre a quelque peu ravi la vedette aux récipiendaires et lorsque l'un des invités de marque montait sur l'estrade pour couronner un des illustres nominés, l'on pouvait ressentir dans toute la salle de l'Institut Français de la Culture une certaine impatience du public pour découvrir l'acte suivant de la pièce de théâtre.

Ce qui n'a altéré en rien la beauté de la soirée, bien au contraire, les artistes nominés et décorés ont été largement méritants et la cérémonie a été un sacré booster comme à son habitude pour les artistes:

Jacques-François Iloki dans la catégorie peinture, ce dernier, formé à l'Académie des Beaux-Arts de Moscou dont le style très influencé par le cubisme et le fauvisme, les compositions profondes basées sur la culture africaine ont forgé une réputation qui se confond désormais à l'école de peinture de Poto-Poto où il dispense des cours ;

Le Brazza Comedy Show, en théâtre qui nous a offert un spectacle du rire animé par une quinzaine d'artistes congolais, à l'instar du célèbre Jamel Comedy Show de Jamel Debouze ;

En littérature, le rêve dans la tombe", premier ouvrage publié d'Emmanuel Ngoma Nguinza, est un récit fantastique qui lui a valu le trophée Sanzas de Mfoa en mettant d'accord tous les amoureux des lettres ;

Dans la catégorie cinéma « Grave Erreur » un film long-métrage a permis le sacre de son réalisateur Richi Mbebele, que l'on peut considérer comme l'un des plus grands réalisateurs du cinéma en République du Congo ;

Sorel Eta, 39 ans, chercheur et musicologue, Ethnologue qui de par sa proximité avec les pygmées Aka, dit avoir terminé ses études à l'université de la forêt, avec en prime deux CD de son groupe musical pygmée qu'il a conduit en tournée européenne en 2012, ce qui lui a valu d'être distingué dans la catégorie promotion culturelle ;

Faustin Ndouniama, pour la sculpture, Guelaurd Kikabou pour la mode, Kevin Mbouandembenga pour la musique et enfin, Fortune Bateza reçut le prix spécial du jury pour son stand up, one man show de l'autopsie d'une Afrique qui se veut autonome cinquante ans après les indépendances.

Tous ces artistes qui font la fierté de la culture congolaise, prouvent à suffisance que ce secteur demeure dynamique et qu'il suffit d'un rien pour que son blason soit redoré, en emboîtant le pas et en louant le groupe GPY qui a permis de rappeler si le doute existait encore, et en une soirée, que l'art théâtral, en particulier celui congolais, avait encore de beaux jours à vivre.