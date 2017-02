Ile Maurice: Claudio Veeraragoo, abonné aux cas de plagiat

Plus près de nous, en 2015, alors que Claudio Veeraragoo avait donné un concert marquant ses 50 ans de carrière, des internautes avaient fait ressortir la ressemblance frappante entre son tube Bhai Aboo et une chanson extraite d'un film indien, datant de 1958, Humein to loot liya milke husne valoon we. Une autre affaire en perspective ?

«Je suis le producteur de l'album Old is Gold. Pour moi, c'est ce son qui a été copié.» Cette affaire, qui remonte à 2010, sera appelée le 3 avril.

Selon lui, ce sont ses titres Manz mo larak, Rann mo lalians, Si to oule danse et Misie Polo qui sont concernés. Il allègue que bien que ces chansons ne portent pas le même titre sur l'album d'Abaim, «quand je les écoute, je les reconnais».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.