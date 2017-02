Ile Maurice: Après la fièvre aphteuse - La MMA arrête l'importation de bœufs

«Tout un système a été mis en place. Socovia et les autres fermes font une demande au ministère pour le transport des animaux vers l'abattoir. Ensuite, nous donnons un permis. Pour ce qui est des animaux, le premier et le deuxième vaccin ont déjà été effectués. Donc, tout va bien.»

«Il n'y aura plus de saisie. Les vétérinaires feront une vérification et c'est tout. C'est un retour à la normale. La fièvre aphteuse, c'est du passé.» Mais il faut savoir que Maurice n'a toujours pas retrouvé son statut de free foot and mouth disease zone...

Après l'éclatement de la fièvre aphteuse, la MMA s'était tournée vers des bœufs importés pour l'abattage. À la fin de l'année dernière, les différentes parties des bêtes locales, comme la tête et les pattes, étaient saisies par mesure de précaution. Cela, après des vérifications faites par des vétérinaires. Désormais, ces procédures n'auront plus lieu.

