Sénégal: Afrotopia - Du texte à son public, ce grand bol d'air...

De son ouvrage, «Afrotopia», Felwine Sarr dit volontiers qu'il s'adresse aux «jeunes africains». L'écrivain et économiste a d'ailleurs eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, à Ségou, au Mali, où il était l'un des invités de la 13ème édition du Festival sur le Niger.

L'ouvrage, nous ont-ils dit, a surtout eu le mérite de donner un coup de fouet à leurs convictions panafricaines : entre ceux qui vous parleront de «jeunesse consciente», d'une Afrique encore un peu à la solde de ses anciens Colons, il y en aura aussi pour vous dire que ce type de rencontres était absolument vital, parce qu'il ne fallait surtout «pas attendre que les politiques se décident à des Sommets».

Ce serait, diront certains de ceux qui l'ont écouté parler pendant plusieurs dizaines de minutes, le discours d'un homme convaincu, («ce qui se conçoit bien... » ?), qui n'a même pas eu besoin d'aller farfouiller «dans ses notes » pour raconter la petite histoire qui se cacherait derrière, ou «le projet intellectuel et théorique» de son livre, «Afrotopia», son néologisme à lui.

Idem lorsque Felwine Sarr a dû répondre aux quelques questions de ces messieurs et dames qui disent l'avoir écouté avec délectation, avec l'air d'avoir apprécié à la fois «l'élégance» d'un propos très joliment emballé d'ailleurs, le sens de la formule, la fraîcheur du discours, son petit côté révolutionnaire peut-être, cette sorte de «transe» lorsqu'il parle...

Nous n'entrerons pas, ici, dans les détails de cet ouvrage, qui n'est absolument pas un petit nouveau, et certainement pas dans les colonnes de Sud Quotidien qui l'ont reçu à plusieurs reprises, même si certaines grandes lignes sont absolument incontournables.

Mais ce samedi 4 février, Afrotopia était surtout l'hôte du Centre culturel Kôrè de Ségou, au Mali, où Felwine Sarr expliquera sa démarche à lui. Celle d'un auteur qui écrit (aussi) «pour être lu», avec l'ambition d' «engager le dialogue en terra africaine», et dont l'ouvrage s'adresserait avant tout aux «jeunes africains».

«Afrotopia», explique son auteur, naît de ce constat : «L'Afrique est objet de discours», et si le Moyen-âge a construit tout un imaginaire autour du Continent, au point d'en avoir fait quelque chose d'à la fois «riche et mystérieux», l'entreprise coloniale n'en fera ni plus ni moins qu'une sorte de «table rase» pour ne pas dire «une terre sans Histoire», selon les termes d'un discours qui devait plus ou moins servir à «justifier la colonisation».

Avec les années d'après les indépendances, autrement dit après 1960, se développera tout un discours sur le développement, un «mot-valise» aux yeux de Felwine Sarr, sans parler de cette idée, empruntée à l'ouvrage de René Dumont, qui voudrait que l'Afrique soit «mal partie».

Puis viendra l'afro-pessimisme des années 1980, après les Indépendances, suivies, quelques années plus tard, par l' «Africa rising» des années 2000.

On parle de plus en plus d'émergence, ce que l'économiste assimile à de la «phraséologie gouvernementale», sans oublier, selon lui, que le mot lui-même n'est absolument pas approprié, en plus d'être «flou», ne serait-ce que parce qu'il donne la désagréable impression que l'on sort (à peine) la tête de l'eau.

«DEBOUT... MAIS PAS REVEILLES»

Et avec son statut de «berceau de l'Humanité», l'Afrique, dit encore Felwine Sarr, ne peut décemment pas se contenter de «consommer des projets», ou d'attendre que l'on vienne lui dire ce qu'elle devrait faire, en termes de «projet social».

A elle donc de se réapproprier son discours sur elle-même, sans avoir peur de ne pas s'aligner sur des concepts, sur des références et autres «modèles achevés», que ce soit le Produit intérieur brut (Pib) ou le classement de Doing Business, autrement dit sur des modèles empruntés à des «sociétés euraméricaines», qui ne prendront certainement pas en compte la «diversité des trajectoires». On se trompe de crise, dit l'écrivain, qui pense d'ailleurs qu'il s'agirait moins d'une crise économique que d'une «crise de sens».

Lors de cette conférence, l'économiste va aussi s'intéresser à la question du franc CFA, laissant entendre que la monnaie était un «attribut de souveraineté nationale», que nous étions «en mesure de gérer nos monnaies», et d'assumer les erreurs que nous commettrions. Et dans cette histoire, ce sont les mots de Felwine Sarr, le Président tchadien, Idriss Déby, est le seul à «oser dire que c'est un problème».

Dans le public, il y en aura pour dire qu'ils avaient retrouvé cette «stimulation intellectuelle (qu'ils n'avaient) pas connue depuis longtemps», ou pour avoir tout simplement «apprécié le courage intellectuel» de l'auteur d' «Afrotopia». Jenny Mbaye, enseignante-chercheuse à Londres, y verra quant à elle un «outil supplémentaire», pour «nourrir la réflexion» avec ses étudiants.

Pour les plus jeunes, justement, ce sera message reçu. Exemple avec Siré Dia : «Felwine Sarr appelle la jeunesse africaine, face à son destin, à prendre conscience, et à faire attention au discours de nos hommes politiques lorsqu'ils utilisent certains mots, alors qu'il n'y a pas grand-chose derrière».

Ou alors avec Sokhna Thiam, du nom de cette «panafricaine avec un passeport sénégalais» : «Nous sommes debout, mais pas réveillés. Il est temps que l'on se prenne en charge, et à mon avis, tout passe par l'éducation ; moins l'école, que les valeurs. Il est temps que l'on retrouve cette confiance en soi, cette estime de soi».

Idem pour Fatoumata Nomoko, qui regrettera surtout que nos pays dépendent encore, malheureusement, de leurs anciens Colons, consultés qu'ils seraient «pour chacune de nos décisions».

On citera enfin Céline M'Boukou, jeune journaliste indépendante, qui dit avoir été «touchée : on s'est retrouvé au même endroit, chacun avec son dialogue, comme si la diversité constituait ce que nous étions.

C'est ce genre de rencontres qui permettra à l'Afrique de grandir, avec des espaces où l'on s'exprimerait librement, parce que les jeunes ont besoin de repères. Il faut solliciter ce genre d'initiative, et ne surtout pas attendre que les politiques se décident à des Sommets».