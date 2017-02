Sénégal: Kolda - Un nouveau CEM inauguré à Anambé Couta

Serigne Mbaye Thiam a, enfin, invité les élèves à "redoubler d'efforts pour assurer une réussite à 100% ou 200% aux examens" et les parents et enseignants, à travailler à assurer l'entretien de l'établissement.

"Lorsque le président de la république a fait l'annonce. On avait déjà, au niveau du ministère, décidé de faire le CEM et l'appel d'offre était en cours. Un bienfaiteur sénégalais qui a suivi l'annonce du chef de l'Etat a décidé de soutenir le Président en lui offrant ce collège" a soutenu M. Thiam.

"Le 15 mai 2016 les travaux avaient démarré et le 20 août de la même année, le chantier a été livré. Ce geste du chef de l'Etat traduit l'engagement qu'il a pour l'équité territoriale, le développement du pays et la sensibilité qu'il a d'assister les populations surtout celles qui vivent dans des zones défavorisées comme Anambé Couta" a souligné Serigne Mbaye Thiam.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.