Sénégal: Une délégation du Khalife général des mourides en visite en Arabie Saoudite

communiqué de presse

Dakar — Une délégation du Khalife général des mourides conduite par son porte parole Serigne Bassirou Abdou Khadr a séjourné du 5 au 10 février dernier en Arabie Saoudite où elle a visité notamment l'usine qui fabrique la couverture de la Kaaba et l'imprimerie qui confectionne le livre saint du Coran, a appris l'APS, samedi.

Serigne Bassirou Abdou Khadr, accompagné de Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gainde Fatma, Serigne Bara Maty Lèye, Serigne Cheikhouna Bara Fallilou et Serigne Abdoul Khadr Moustapha ont d'abord effectué le petit pèlerinage, le dimanche 5 février avant d'aller "apprécier le travail ingénieux de la couverture de la Kaaba dont la confection d'une unité requiert un an et demi de travail pour un coût de plus de 3 milliards de frs CFA" renseigne un communiqué.

Conformément au programme concocté par les autorités saoudiennes, la délégation de Touba s'est ensuite rendu à la Ligue Islamique mondiale où elle a eu "des échanges fructueux avec les autorités de l'institution et envisagé des perspectives de collaboration fort intéressantes sur plusieurs domaines", note la source.

Laquelle ajoute que le recteur de l'université Oumoul Khoura de la Mecque où étudient plusieurs Sénégalais a reçu Serigne Bassirou Abdou Khadr et sa délégation et les discussions ont porté sur l'octroi de bourses et l'assistance technique pour la formation et le renforcement des capacités des enseignants de Touba.

A Médine, les émissaires de Touba ont été accueillis au mausolée du Prophète Mouhamed (PSL) dans la nuit du 6 au 7 février, indique le communiqué qui ajoute qu'ils ont ensuite visité "l'imprimerie de fabrication du saint Coran et l'exposition portant sur les glorieux noms d'Allah allant de l'Amour et de la gloire de Dieu à la crainte révérencielle".

"La Journée du Vendredi 10 a été mise à profit après la prière à la Mecque pour tenir une séance de travail au Ministère des affaires Islamiques où les échanges ont duré quatre tours d'horloge et une large convergence de vue a été notée" lit-on dans le communiqué.

Il indique que "Serigne Bass a remis une lettre du Khalife général aux autorités saoudiennes pour sa Majesté le Roi Salman ainsi qu'un document renfermant des propositions concrètes de collaboration auxquelles la partie saoudienne a décidé de donner suite".