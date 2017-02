Sénégal: Le mobile réalise un chiffre d'affaires de plus 10,5%

Interpellé sur le rachat de tigo par Wari, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes Abdou Karim Sall précise : « étant donné que l'Artp n'a pas été saisi officiellement par Tigo, à travers une correspondance par rapport à cette vente, je ne préfère pas me prononcer là-dessus ».

« Si demain un opérateur, tel que Tigo ou Expresso manifeste sa volonté, nous serons en discussions avec lui pour modifier son cahier des charges et introduire la 4G dans le périmètre et les réseaux de sa concession », a-t-il conclu.

C'est la raison pour laquelle quand on a modifié le cahier des charges de Sonatel pour ajouter les obligations de couverture, nous en avons également profité pour élargir la liste des services et des réseaux qui sont concernés par la nouvelle concession ».

Par ailleurs, Abdou Karim Sall indique que cette année, l'Artp envisage de développer un certain nombre de projets qui ont un impact majeur dans le développement du secteur, notamment la mise en place des Mvno, les free roaming, les opérateurs d'infrastructures et les fournisseurs d'accès.

Toutefois, il reconnait que tout n'est pas rose dans ce secteur. Car, il relève que le trafic international entrant a baissé du fait de l'utilisation massive des OTT tel que les Watsapp et autres. «Ces réseaux sont devenus aujourd'hui des outils que les clients utilisent le plus souvent pour recevoir des appels internationaux. Cela se fait au détriment du trafic entrant international », se désole-t-il.

«Tigo a eu un bond de 15%, sonatel mobile 10% et expresso 7%. Donc le secteur se porte bien, notamment la croissance et le développement du mobile », indique-t-il.

Le secteur des télécommunications se porte très bien. Au titre de l'année 2016, le mobile, sur le plan du chiffre d'affaires réalisé, a fait un bond considérable de l'ordre de plus de 10,5%. L'information a été livrée par Abdou Karim Sall, Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Il présidait hier, vendredi 10 février, à Saly, la cérémonie d'ouverture du séminaire d'information de l'Artp.

