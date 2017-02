Congo-Kinshasa: L'ONU se dit préoccupée par la persistance des atrocités violentes dans le Kasaï

La Monusco condamne fermement la violence persistante dans les provinces du Kasaï. Elle accuse, non seulement la milice Kamuina Nsapu, mais aussi, l'Armée congolaise d'être à la base de cette situation.

Dans un communiqué publié samedi le 11 Février 2017 à Kinshasa, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) se dit « préoccupée » par la persistance du conflit dans le Kasai.

Ce conflit est, selon la Monusco, marquée par « des atrocités violentes commises par la milice Kamuina Nsapu y compris leur recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, tout en ciblant les symboles et les institutions de l' autorité de l' État ainsi que l'usage disproportionné de la force par les Armées des Forces de la République démocratique du Congo (FARDC) dans leur réponse à la situation ».

Des morts de trop

Des rapports non confirmés font état d'au moins, une cinquantaine de morts résultant des affrontements entre Kamuina Nsapu milices et les forces de sécurité congolaises, depuis le 9 Février 2017, dans le territoire de Tshimbulu (160 kilomètres au sud-est de Kananga).

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu et Chef de la Monusco, Maman Sidikou a, dans le communiqué de ce samedi, condamné les actions de la milice Kamuina Nsapu dans « le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats ainsi que leurs actes de violence contre l'État ».

Par la même occasion, Maman Sidikou exprime sa préoccupation au sujet des rapports répétés, faisant état de « l'usage disproportionné de la force par les FARDC ».

Par conséquent, le chef de la Monusco entend offrir le soutien de la Mission à une enquête « crédible de cette situation regrettable ».

En outre, Maman Sidikou regrette « les morts et les blessures » subies dans ces affrontements et appelle les forces de sécurité congolaises à « agir en conformité avec les normes acceptables de lois nationales et internationales dans leur réponse à la situation ».

« Prévenir, enquêter et documenter »

Depuis le début de cette crise, il y a environ six mois, la Monusco a cherché à soutenir efficacement les autorités congolaises face à la situation au niveau national et provincial.

En plus de plusieurs engagements par le Représentant spécial au niveau politique et de sécurité, la Mission a renforcé sa présence sur le personnel civil et en uniforme dans la région.

La Mission a également déployé un de ses équipes mobiles de surveillance de réponse dans les territoires de Tshikapa, Dibaya, Bunkode, Tshimbulu et Luiza pour « prévenir éventuellement, enquêter et documenter les violations des droits de l'homme, conformément à son mandat », affirme le communiqué.

Suite à la décision du Conseil de sécurité au début de 2014, la Monusco a redéployé plus de ses ressources à la RDC en 2014. Il y avait aussi une réduction drastique du personnel militaire et civil, affectant la présence de la Mission à Kananga compte tenu de la situation de sécurité améliorée à l'époque.

À l'heure actuelle, la Mission a depuis décembre 2016, déployé une compagnie militaire de soldats à Kananga (Kasai central) avec la tâche de protéger le personnel et les biens de la Mission ainsi que la réalisation de la protection des civils.