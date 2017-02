Le projet de budget de la commune de Toure Mbonde, dans le département de Diourbel, a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des 40 conseillers municipaux présents à la session sur les 46 conseillers du conseil municipal.

Le maire de la commune de Toure Mbonde a plaidé pour un renforcement des moyens du Programme national de développement local.

Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 108 467 367 dont 47 804 261 sont consacrés au fonctionnement et 60 603 106, soit prés de 60 % destinés à l'investissement soit une hausse de 3489 384.

L'éducation, la santé sont les principales priorités retenues dans l'exercice 2017. Le maire de la commune de Toure Mbonde dira que l'option prise par le conseil municipal, est «l'investissement car 60 % de notre budget est consacré aux investissements». Il s'agit de projets structurants que sont l'éducation, la santé, la jeunesse qui sont entre autres ses priorités.

«Nous sommes en train de travailler avec des partenaires étrangers pour pouvoir doter le poste de santé d'une ambulance», a-t-il soutenu.

En ce qui concerne l'éducation, il estime que le nouveau Cem est logé dans des abris provisoires. C'est pourquoi, il a lancé un appel aux autorités pour la construction d'un CEM clé en mains.

Interpellé sur les relations souvent heurtées qui existent entre les jeunes et les responsables de la base vie de l'entreprise chinoise Crbc chargé des travaux de l'autoroute Thies Touba, il fait remarquer que «l'entreprise chinoise CRBC et l'autoroute Ila Touba ont été d'un grand apport pour les populations et pour la commune avec la création de plus de 100 emplois et mais aussi l'acquisition de droits de stationnements au niveau de la mise des bases de dépôt de carrière et de sable».

Toutefois, il a laissé entendre que des difficultés persistent. Il s'agit des dures conditions de travail, de renumérotions auxquelles sont soumises les ouvriers de cette entreprise chinoise.