Congo-Kinshasa: Reniement de l'Accord du 31 décembre 2016 - La MP fait volte-face

L'élite fait profil bas et les soi-disant éminents juristes rentrent leur queue entre les pattes pour préserver leurs avantages sociaux. Et du coup, l'Accord du 31 décembre 2016 risque de devenir un orphelin.

Et d'ajouter : « C'est pourquoi je demande à la communauté internationale, en général, et au Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier, d'en tirer des conséquences immédiates par l'imposition des sanctions individuelles à l'encontre des officiels qui, par leurs discours ou déclarations, bloquent en réalité la mise en œuvre de l'accord et l'application des mesures de décrispation, entretiennent la crise politique qui entraîne les violations des Droits de l'homme, et compromettent toute chance d'organiser les élections en 2017 et le retour de la paix en RDC ainsi que dans la région des Grands Lacs ».

« Les déclarations du ministre Lambert Mende sur le retour de Moïse Katumbi et la mise au point de l'abbé Nshole, quant au remplacement du feu le président Etienne Tshisekedi au CNSA, trahissent sa volonté et celle du gouvernement de s'ériger en réel obstacle à la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 », a déclaré Georges Kapiamba, président de l'Acaj, à Actualite.cd.

« Le Rassemblement présente le Premier ministre et le président de la République le nomme ». Contre toute attente, la MP persiste et signe en affirmant que cette disposition énerverait le pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat à qui il faut laisser le choix entre au moins trois candidats.

En réalité, on est face à un blocage orchestré intentionnellement par la MP dans le but de torpiller l'Accord du Centre interdiocésain.

Parmi les grandes options levées par les signataires, l'on retient que le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur ; le Rassemblement présente le Premier ministre qui sera nommé par le président de la République ; le Conseil national de suivi de l'Accord sera présidé par le président du Conseil des sages du Rassemblement ; la présidentielle et les législatives nationales et provinciales sont prévues en décembre 2017.

Après 22 jours de discussions, sous la médiation de la CENCO, la MP et le Rassemblement auxquels s'étaient jointes l'Opposition et la Société civile ayant pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine ont convenu de la gestion consensuelle de cette période de transition.

Habituée à violer les textes et les compromis, la MP met à nu sa mauvaise foi en remettant en cause les acquis de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Une volte-face qui est loin de l'honorer.

