Ile Maurice: Royal Gardens - A l'ombre du jardin de la convoitise

Mieux encore ? Hormis un forfait couvert, table, nappe, serviette coûtent Rs 325 par personne, on saura uniquement que Royal Gardens propose également la décoration et le service traiteur.

Lui, c'est l'oncle de la propriétaire de Royal Gardens. Sharmina Beebeejaun, épouse du Dr Haroon Beebeejaun et belle-fille de feu Khatijan et de l'ancien Premier ministre adjoint, Rashid Beebeejaun. «Ma nièce adore la déco.

Royal gardens. Ce lieu a retenu l'attention la semaine dernière. Pour cause : pour la première fois, un parti politique, le Reform Party de Roshi Bhadain, y a tenu son rassemblement. Ce qui change des habituels Octave Wiehé et École hôtelière. Quel est ce lieu ? À qui appartient-il ? L'express s'est rendu sur place durant la semaine.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.