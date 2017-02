Sénégal: Plus de 5 milions de manuels scolaires distribués en deux ans

"Nous avons reçu des offres d'un regroupement de quatre entreprises transmises à la direction de contrôle des marchés publics et au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan chargé d'étudier les conditions financières" a fait savoir le ministre.

Ces manuels distribués gratuitement et qui couvrent la première étape (CI-CP), la deuxième (CP-CE2) et la troisième (CM1-CM2) viennent alléger les charges des familles.

"Le président de la République Macky Sall a injecté entre 2014 et 2016 au total 5.400.000 manuels scolaires au niveau du système scolaire pour un coût de plus de 8 milliards de frs CFA", a souligné le ministre au comité régional de développement (CRD) sur les nouvelles réformes scolaires.

