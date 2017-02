Le ministère de la Santé présentera une communication sur la Couverture maladie universelle (Cmu). Plus de 260 praticiens sont attendus à ce congrès parmi lesquels 200 Sénégalais. Les doyens des Facultés de médecine du Sénégal et du Maroc prendront part à ces journées.

Ces thèmes et sous-thèmes seront introduits par d'éminents professeurs de médecine du Sénégal et du Maroc.

Le Sénégal abritera, les 17 et 18 février prochains, les 7èmes Journées sénégalo-marocaines de médecine générale. Elles sont organisées par les ordres nationaux des médecins du Sénégal et du Maroc.

La capitale du Sénégal va accueillir, à partir du 17 février, un congrès qui regroupera des médecins sénégalais et marocains. Cette rencontre qui verra la participation de 200 médecins est un moment de partage d'expériences et de réactualisation des connaissances.

