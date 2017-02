Sénégal: Coopération décentralisée - Penda Mbow pour l'implication de la Diaspora

La ministre-conseillère spéciale du président de la République, Mme Penda Mbow, prône une meilleure implication de la Diaspora dans la coopération décentralisée.

« La Diaspora est dynamique. Elle apporte des réponses multiformes et multidimensionnelles aux préoccupations des populations à la base. Nous devons organiser une dynamique autour de la Diaspora, fondée sur un transfert à la fois de fonds et de technologies », a souligné le Pr Penda Mbow de retour d'un séjour en France où s'est tenue une conférence régionale des acteurs de la coopération avec le Sénégal.

Cette rencontre a été organisée par l'association « La Téranga », en partenariat avec les réseaux multi-acteurs, Bourgogne Coopération et Cercoop de la Franche-Comté. « La Diaspora a développé divers partenariats dans les pays d'accueil.

Les populations sénégalaises peuvent bénéficier davantage des retombées de ces partenariats, si la Diaspora bénéficie d'une plus grande assistance », a souligné la conseillère du chef de l'Etat.

Mme Penda Mbow a estimé que le Sénégal doit s'inspirer de l'exemple de certains pays comme l'Inde et le Maroc. « L'Inde a un ministère dédié à la Diaspora et qui s'appuie sur cette dernière pour, à la fois, un transfert de fonds mais aussi de technologies. En Inde, chaque année, le gouvernement indien organise une très grande conférence avec la Diaspora.

La Diaspora indienne basée aux Etats-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays contribue à faire de ce pays un pays émergent. Le Maroc s'appuie aussi sur sa Diaspora », a souligné Mme Mbow.

« Si nous avons la capacité d'organiser une fois tous les deux ans une grande conférence avec la Diaspora pour voir ce qu'elle fait, nous pourrions tirer le maximum de bénéfices de nos compatriotes. Cheikh Anta Diop disait toujours que le développement des pays africains se fera nécessairement avec la Diaspora.

Quand il le disait, il pensait à cette Diaspora qui a été transférée de force en Amérique et qui a joué un rôle essentiel. La nouvelle Diaspora que l'on retrouve partout à partir de l'émigration peut être un levier extrêmement important pour le développement de nos pays », a-t-elle ajouté.

Selon les organisateurs de la conférence, l'objectif qui était visé était de créer « un débat d'idées dont l'enjeu est d'imaginer ensemble un développement durable et concerté ».

La rencontre a vu la participation du Consul général du Sénégal, Amadou Diallo, Rachid Bensaci, président de Bourgogne Coopération, de Khady Sakho Niang, ex-présidente du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations.

Née en 2010 à Dijon suite à l'incendie du foyer Adoma où la communauté sénégalaise a perdu deux ressortissants et a compté de nombreux blessés, l'association « la Téranga » a pour « but de renforcer la solidarité et le partage entre les Sénégalais vivant à Bourgogne ».

L'association se fixe aussi pour objectif d'initier et d'encourager les échanges multisectoriels entre le Sénégal et les régions Bourguignonnes.

Elle veut également développer un réseau de partenariats entre les différents acteurs de la région et leurs homologues sénégalais. Mme Penda Mbow a salué l'élan de solidarité et de partage qui existe entre les Sénégalais et leurs hôtes.

« J'étais agréablement surprise. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la générosité à la base, à la fois à partir des Sénégalais de la Diaspora, mais aussi de leurs amis.

Ce sont des liens affectifs qui s'établissent entre les Sénégalais et certains Français qui travaillent de façon tout à fait bénévole, qui leur apportent à la fois un soutien matériel et financier, et qui aident à mobiliser des moyens », a-t-elle dit.