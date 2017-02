Sénégal: Protection des forêts - Les experts recommandent la traçabilité du charbon de bois

L'abattage clandestin des arbres pourrait reculer si les Sénégalais achètent exclusivement, dans les années à venir, un charbon de bois issu des forêts aménagées. Cependant, les exploitants doivent, avant tout, concevoir des emballages plus attractifs. L'idée a été avancée par un expert au cours d'un atelier tenu à Dakar.

La labellisation du charbon pourrait être une solution efficace contre l'abattage clandestin des arbres. L'idée a été agitée par le chargé des opérations du Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (Progede2), Alassane Ngom. Mais pour ce faire, les exploitants doivent utiliser des emballages de qualité. « Nous pouvons avoir la traçabilité du charbon si celui-ci est labellisé.

Si les Sénégalais sont informés. Il faudra les inciter à acheter le charbon labélisé en leur disant : "voici le charbon produit dans des zones de forêts aménagées". Ce faisant, le charbon des exploitants clandestins ne sera plus vendu », a argumenté M. Ngom. C'est une piste à explorer pour les exploitants organisés en associations.

Les résultats de l'aménagement des forêts dans les régions de Tambacounda, Kolda et Kaffrine, avec le système de coupe par rotation qui a donné des résultats en termes de reconstitution du couvert végétal. Selon les agents engagés dans la restauration, le capital des massifs forestiers couvre les besoins en consommation de charbon du Sénégal.

« Les forêts aménagées permettent de satisfaire à 100 % les besoins nationaux en charbon qui sont de l'ordre de 981.000 quintaux. Les 30 % de cette production viennent de Tambacounda et le reste des autres régions », a révélé le responsable de suivi, évaluation et sensibilisation au service des Eaux et Forêts, le colonel Papa Assane Ndour. Après l'évaluation de leur capital en 2004, l'aménagement des formations forestières a démarré en 2005. Au total, 49 forêts ont été aménagées.

Les fruits de l'aménagement des forêts

Aujourd'hui, ce sont les collectivités locales et les populations qui formulent des demandes d'aménagement pour préserver les dernières réserves du pays. Parce qu'aux abords des forêts aménagées, les Gie et les associations de producteurs récoltent les fruits de l'aménagement et de leur implication dans des activités de protection.

« Ma coépouse et moi avions remis chacune 25.000 FCfa à notre époux à la veille de la fête de Tabaski pour l'aider à supporter les dépenses », a rapporté la présidente de la Fédération nationale des producteurs de charbon, Khady Kane. Leurs activités, a-t-elle dit, ne se résument pas à l'exploitation des ressources ligneuses.

Le discours de cette dame sent un souci écologique. Désormais, la protection des massifs ne concerne plus seulement les agents des Eaux et Forêts.

C'est une affaire de tous. « Une somme est prélevée sur chaque sac de charbon vendu. Le montant global est divisé ; une partie est versée comme taxe locale, l'autre est réservée aux activités de surveillance de la partie de la forêt laissée pour la régénération.

Nous avons acheté des motos pour la surveillance », a informé Mme Kane. Le Progede 2 a organisé les exploitants en Gie, en unions et en fédérations dans chaque région. C'est aussi ce projet qui est à la base de la mise en place du Réseau national de producteurs locaux de charbon de bois.

« Il y a eu une rupture dans la démarche et l'organisation de l'exploitation forestière avec, d'une part, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'aménagement participatif pour la production de bois-énergie afin d'éviter l'exploitation anarchique des forêts et, d'autre part, une responsabilisation des populations locales par une sensibilisation soutenue », a fait savoir le président du réseau susmentionné, Mamadou Konté.