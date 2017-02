Angola: La Chine réaffirme le renforcement de la coopération avec le pays

Luanda — L'ambassadeur de la Chine en Angola, Cui Aimin, a réitéré vendredi à Luanda, la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Angola, surtout, dans le domaine de la formation académique des jeunes.

Le diplomate chinois a fait déclaration lors d'une rencontre traditionnelle avec les journalistes qui se tient au début de chaque année, dans le cadre du rapprochement de l'ambassade avec les organes de presse.

Lors de cette rencontre, il a salué les mesures que le peuple et l'Etat angolais avaient pris pour minimiser les effets de la crise économique et pour diversifier l'économie avant de promettre: "nous allons encourager davantage les entreprises chinoises à investir en Angola et participer dans le processus de diversification économique" Cui Aimin a encore dit : "Nous allons beaucoup travailler

pour l'évolution des projets d'assistance et nous élargirons la coopération dans l'éducation, la science, la technologie et la culture, de manière, à construire un partenariat sino-angolais à multiples niveau, large vision et de haute qualité", a-t-il précisé.

Profitant de l'occasion, l'ambassadeur chinois a annoncé le début d'un nouveau cycle de coopération de financement à grande échelle sous la couverture de la ligne de crédit chinois qui sera appliqué à plusieurs projets d'infrastructure et subsistance.

Parmi les nombreux projets en cours, il a cité le Centre de démonstration de technologie agricole, l'Institut supérieur des Relations internationales et le Centre intégré de formation professionnelle de Huambo.

Il a également évoqué le premier Institut confucius en Angola, outre d'autres nouveaux projets avancés dans le domaine de la coopération sanitaire, assistance et formation policière, l'alphabétisation, ainsi que l'envoi de boursiers en Chine.

Pour l'année en cours, Cui Aimin a annoncé que la Chine allait continuer à appliquer le concept de "vérité, effectivité, affinité et sincérité" et les valeurs de justice pour promouvoir le développement intégral de la coopération mutuelle.

Le diplomate asiatique a fait savoir que son pays allait également accélérer le processus de négociation des accords réciproques d'investissements, de facilitation des visas et les accords monétaires.