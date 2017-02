Algérie: Championnat d'Afrique 2017 "Juniors" - l'Algérien Youcef Rihane éliminé au 2e tour

La compétition devait débuter initialement le 6 février et s'achever le 11 du même mois, mais les fortes pluies qui se sont abattues sur Tunis et ses environs au cours des derniers jours ont engendré le report de plusieurs matchs, notamment, ceux du 2e tour, décalés de jeudi à vendredi.

Initialement, l'Algérie devait être représentée par six joueurs dans cette compétition : 3 garçons et autant de filles. Mais le 6e joueur, Karim Bendjamaâ, a finalement déclaré forfait pour des raisons qui restent inconnues.

Outre Rihane et Sahtali, l'Algérie a engagé trois filles dans cette compétition: Houria Boukholda, Nesrine Troubia et Lynda Benkaddour, qui ont toutes été éliminées au premier tour du tableau simple.

