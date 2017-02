Congo-Brazzaville: Usine des pavés - L'expertise congolaise déjà à l'œuvre

Le maire de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, s'est rendu le 09 février au siège de l'usine de fabrication des pavés pour s'enquérir de l'exécution des travaux par la partie congolaise après le départ de l'expertise burkinabé.

Accompagné du directeur général de ladite firme, Louis Oniangué ; du 2e vice-président du conseil municipal et 2e adjoint au maire, Cyriaque Malonga ainsi que du directeur des travaux municipaux (DTM), Cyprien Mpouom, le maire de Brazzaville a successivement visité les compartiments de fabrication de pavés, l'entrepôt et le parc automobile de cette usine.

Cyriaque Malonga a indiqué : « Ce projet a été à l'origine affilié à la mairie de Brazzaville. Mais nous sommes venus voir comment il fonctionne et surtout après une année d'expérimentation comment on peut atteindre les objectifs assignés.

En plus, on était venu voir l'utilisation si cette usine remplis la condition d'utilisation intensive de la main d'œuvre congolaise ».

L'usine des pavés de Brazzaville a été créée à l'issue d'une convention entre le Congo et le Burkina Faso. Les experts burkinabés ont formé plus de trois cents jeunes congolais aux techniques de fabrication et de pose de pavés. Ladite convention a cessé de fonctionner en octobre 2016.

Le directeur des travaux municipaux (DTM), Cyprien Mpouom, a indiqué : « Nous avons vu la qualité des pavés qui nous rassure pour les différents travaux d'aménagement des voiries de la ville de Brazzaville. D'ici à l'année prochaine, la mairie aura des programmes d'aménagements de voiries ».

Selon le chef de production de l'usine, Gervais Jonas Oboura, l'usine de fabrication des pavés compte à ce jour trois cent soixante employés. Et, le pavé fabriqué à base de sable, de colorants, de gravier, de ciment et de plastifiants offre une garantie de plus d'un demi-siècle de résistance.

A ce jour, cette entreprise comptabilise dix lignes de production dont chacune produit cent mètres carrés de pavés et cinquante mètres linéaires par jour.

Dans la phase d'expérimentation, l'usine a pavé la rue Lagué au quartier Moungali et la suite de l'avenue Jean-Dominique-Okemba, dans le sixième arrondissement de Brazzaville.

En 2017, elle compte paver en collaboration avec les administrations-maires et les chefs de quartiers, plus de cinquante kilomètres des rues de Brazzaville.