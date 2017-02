Algérie: Université de Tizi Ouzou - 25 conventions signées avec des universités étrangères

C'est ainsi que la relève sera assurée et que le potentiel humain formé sera rassuré quant à son avenir professionnel et sera motivé pour réintégrer son université d'origine au lieu de faire le bonheur des pays étrangers".

Des professeurs et des maîtres assistants se sont déplacés à l'étranger dans le cadre de la participation de l'UMMTO au congrès et colloques internationaux organisés dans plusieurs pays.

Lors de son passage au forum de la radio locale, le Pr. Ahmed Tessa a précisé que ces conventions rentrent dans le cadre de renforcement des échanges dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation, ainsi que l'organisation des colloques, séminaires et journées d'études.

