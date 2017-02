Congo-Brazzaville: Sanzas de Mfoa - Que sont les récipiendaires de la 14e édition ?

La cérémonie de remise des « Sanzas de Mfoa » trophée des créateurs s'est tenue le week-end dernier à l'Institut français du Congo (IFC). Neuf culturels évoluant dans divers domaines ont été primés au cours de cette quatorzième édition.

Organisé par le groupe Germain Pella Yombo (GPY) du promoteur-manager Beethoven Henri Germain Yombo, le trophée « Sanzas de Mfoa » quatorzième édition sculpté sur de l'ébène par l'artiste sculpteur congolais sylvestre Mounkala a été décerné à neuf catégories.

Il s'agit de la sculpture, la peinture, la mode, le cinéma, le théâtre, la littérature et la musique. Outre cela, ce trophée récompense aussi les artistes pour l'ensemble de leur œuvre, les mécènes, les sponsors et autres avec le prix promotion culturelle et le prix spécial du jury.

Catégorie promotion culturelle : Sorel Éta ; Catégorie sculpture : Faustin Ndouniama ; Catégorie peinture : Jacques François Iloki ; Catégorie mode : Guelaurd Kikabou ; Catégorie cinéma : Richi Michaël M'Bébélé ; Catégorie théâtre : le groupe Brazza comedy ; Catégorie musique : Kevin Mbouandembenga ; Catégorie littérature : Emmanuel Ngoma Nguinza ; Prix spécial du jury : Fortuné Arsène Bateza.

Pourquoi avoir choisi ces récipiendaires et que sont-ils ?

Sorel Éta a été choisi comme meilleur en la catégorie promotion culturelle. Il est le Congolais le plus proche des autochtones Aka, une minorité menacée d'extinction et souvent victime de discrimination au Congo.

Ethnologue, chercheur et musicologue, Sorel a passé un stage à titre exceptionnel au CNRS de France après avoir sorti deux CD avec un groupe musical d'autochtones dont il est le manager et qu'il a conduit en tournée européenne.

Catégorie sculpture, Faustin Ndouniama. Il exerce cet art depuis 1981. En self-made-man, il taille sur l'ébène, le padou, le bois gris et l'Iroko. Lauréat à la 7e biennale de l'art bantou contemporain, il avait participé à la décoration du Palais des congrès de Brazzaville.

Catégorie peinture, Jacques François Iloki. Peintre comme son défunt père François Iloki et son oncle Nicolas Ondongo, il est diplômé de l'École supérieure des arts appliqués de Moscou où il s'est spécialisé dans la peinture monumentale et décorative, avec à la clé un « master of art criticism » en 1982.

Revenu au pays, il intègre l'école de peinture de Poto-Poto. Il a participé à plusieurs expositions en Europe, notamment Russie, France, Belgique, Allemagne et Pologne.

Lauréat de la 7e biennale du Centre international de civilisation bantoue (Ciciba), il a aussi décroché le prix du président de la République. Il est officier dans l'ordre du mérite congolais.

Catégorie mode, Guelaurd Kikabou. De fil en aiguille, en passant par son coup de ciseau d'une dextérité inouïe, il a revalorisé le pagne aux motifs africains lors de différents défilés de mode organisés à travers la République, notamment le concours de mode organisé par Mme Lendongo en 2016, où il a présenté sept tenues dames et trois tenues hommes avec la fameuse robe estampillée carte du Congo.

Richi Michaël M'Bebele a été choisi comme meilleur en la catégorie cinéma. Cinéaste, il est le réalisateur du film « Grave erreur » qui a remporté le prix du meilleur film congolais en 2016.

Ce film a aussi été sélectionné au festival Écrans noirs d'Afrique centrale. « Grave erreur » est un long métrage qui est en sélection officielle au Fespaco 2017 qui démarre le 25 février à Ouagadougou.

Catégorie comédie, Brazza Comedy Show. À l'image du Jamel Comedy club, le Brazza Comedy Show est un collectif des jeunes humoristes qui met en valeur le « stand up ».

Créé en 2014 à l'initiative de Junior de Mat, ce collectif compte quinze humoristes qui ont déjà livré plusieurs spectacles, à savoir « Rire pour réussir », « Rions ensemble », « Bonana 2016 » et « Bonana 2017 ». Brazza Comedy Show a déjà participé à des festivals d'humour au Masa à Abidjan ; Toséka à Kinshasa et la Coupe d'Afrique des nations (CAN) du rire à Yaoundé.

Catégorie musique, Kevin Mbouande-Mbenga « Lifouramba, le Nkouembali, le sorcier noir, le Metatron ». Il est le leader de l'orchestre Patrouille des stars. L'année écoulée, il s'est fait valoir à travers l'album « Deuxième monde », avec comme point de mire « Matakara ». Il a fait un carton plein dans les milieux des mélomanes jeunes ou vieux. Pendant longtemps, il a trôné au hit-parade international.

Catégorie littérature, Emmanuel Ngoma Nguinza. L'an passé, il a publié aux éditions Murielle Tradel une nouvelle truculente intitulée « Mvoungouti » ou « Le Rêve dans la tombe ». Le thème abordé est original dans la mesure où il instaure un dialogue entre un père déjà mort et un fils qui va naître. C'est une fiction haut de gamme.

Prix spécial du jury, Fortuné Arsène Bateza. Comédien hors pair, il a l'étoffe des grands et s'est révélé au grand public dans le stand up ou one- man-show.

Artiste, comédien, metteur en scène, réalisateur et formateur, il est passé par le groupe théâtral kimbanguiste, le théâtre national congolais et la compagnie désir de culture de Lyon en France.

Il a déjà initié des jeunes autochtones et des jeunes malentendants au théâtre. L'année dernière, il a fait aboutir deux productions, notamment « Pot-pourri pour rire » et « Mondessa » de l'écrivain Serge Eugène Ghoma Boubanga.