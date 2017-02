Algérie: Le médicament contre l'hépatite C fabriqué au pays est efficace

Une caravane nationale de diagnostic et de sensibilisation contre les hépatites virales sera prochainement organisée dans les wilayas de l'Est du pays, a affirmé de son côté la vice-présidente de l'association nationale SOS hépatites, Zahia Bika.

Pour le Pr. Saâdi Berkane, chef de service des maladies de l'appareil digestif du même CHU, l'hépatite C ne pose plus de problème grâce au médicament fabriqué en Algérie, notant que plusieurs laboratoires s'intéressent actuellement au médicament contre l'hépatite B qui pourrait voir le jour d'ici à 2019.

Le mode de prise du médicament est facile, a ajouté le même praticien, estimant que dans l'Est du pays, la prévalence de cette maladie est particulièrement élevée dans les wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et Souk-Ahras ainsi que dans les deux wilayas d'Ain Temouchent et Sidi Bel Abbès, dans l'Ouest.

