Congo-Brazzaville: La DDC s'engage à prendre part aux prochaines élections

La DDC a, pour les législatives, ciblé sept circonscriptions et dix aux locales. Dans un communiqué final lu à cette occasion par la chargée des affaires sociales, Rachelle Maléka, le conseil national a défini les grandes lignes du projet du parti qui seront soumises à l'appréciation des militants et adoptées lors du prochain conseil.

Réunie en conseil national le 11 février à Brazzaville en vue de définir les nouvelles orientations et perspectives de son combat politique, la Dynamique pour le développement du Congo (DDC) du président Armand Mpourou a annoncé la participation de sa formation politique aux prochaines élections législatives, locales et sénatoriales.

