Congo-Brazzaville: Festival Amani - La grand-messe culturelle a failli être gâchée

Artiste bénévole engagé de longue date auprès du Festival et du Foyer culturel créé parallèlement, Djo Paluku est salué par ses pairs comme un exemple de courage et d'abnégation.

L'incident, à en croire la direction du festival, a eu lieu lors d'une dispute entre le policier qui assurait la garde du site du festival (Collège Mwanga) et les jeunes volontaires qu'étaient Norbert Paluku et Ezekiel Bandu.

Norbert Paluku, surnommé Djo, est donc la victime qui aurait sacrifié sa vie pour que la quatrième édition du festival se tienne et que la réussite soit son partage. C'est justement pour honorer sa mémoire et être en phase avec son idéal de voir le projet pour lequel il s'est investi grandir que l'organisation a décidé d'ouvrir le festival malgré l'incident.

