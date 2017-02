Algérie: Le Venezuela maintient sa coordination avec le pays pour "rééquilibrer" le marché pétrolier

Elle a ajouté que le Venezuela et l'Algérie partageaient "une même politique indépendantiste", en faveur de la défense de "la souveraineté des peuples et de la liberté face aux pouvoirs impérialistes", précisant que "nous croyons à la mise en oeuvre d'un monde multipolaire. Nous sommes des pays du Sud qui font émerger un nouveau monde".

Mme Rodriguez Gomez a relevé qu'outre l'amitié qui lie les deux peuples, "nous sommes deux pays membres de l'OPEP et des pays non-alignés, nous partageons non seulement des relations bilatérales, mais nous sommes également liés au plan international".

La chef de la diplomatie vénézuelienne a soutenu que "naturellement nous ne pouvons pas effectuer cette tournée sans passer par l'Algérie", soulignant que "nous sommes ici avec de très bonnes nouvelles, sur la bonne mise en oeuvre de cet accord historique (de l'OPEP) et sur la bonne discipline que tiennent les pays et ce à peine un mois après l'entrée en vigueur de cet accord".

Elle a ajouté qu'au "sein de ce consensus, c'est l'équilibre de tout le marché mondial que nous tentons d'obtenir et l'Algérie et le Venezuela sont comme toujours unis".

Ils ont été accueillis à leur arrivée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa.

"Nous maintenons notre coordination, pour rééquilibrer le marché et obtenir des prix justes et durables" qui prennent en considération les intérêts des pays producteurs et le fonctionnement global de l'économie mondiale, a-t-elle déclaré à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene.

