Algérie: Les ressources halieutiques menacées par la pêche à la dynamite

"Nous sommes arrivés à un moment donné à importer environ 600.000 tonnes de poisson. C'est une facture lourde. Nous aurions pu investir pour améliorer la filière en se focalisant sur la construction navale (bateaux et ports de pêche) et la formation dans les spécialités des métiers de mer", a-t-il préconisé.

Abordant également la pêche au corail dans la côte est du pays dont notamment la wilaya d'El Tarf, il a relevé que des dépassements graves et des violations de la loi sont toujours commis par la quasi-totalité des pêcheurs de cette ressource maritime qui ne respectent pas la pause biologique et dépassent largement les quotas permis par la direction de pêche de la wilaya.

Sur les 33 ports de pêche au niveau national, les ports de seulement cinq (5) wilayas côtières (Alger, Bejaia, Jijel, Skikda et El Tarf) se conforment à la réglementation, a précisé M. Bellout lors d'une rencontre sur les ressources halieutiques organisée par l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa).

