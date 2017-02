Congo-Kinshasa: Obsèques d'Étienne Tshisekedi - Aucun compromis sur le rapatriement du corps

La Monusco condamne fermement la violence persistante dans les provinces du Kasaï. Elle accuse, non seulement la… Plus »

À l'heure où d'autres peuvent s'abandonner au chagrin, le fils Tshisekedi sait qu'il ne peut compter désormais que sur son parti et ses alliés et, dans une large mesure, sur la population congolaise pour concrétiser ce testament politique difficile à se matérialiser.

Depuis le 10 février, en effet, diverses personnalités et structures tant politiques, sociales que culturelles sont attendues à la permanence du parti où un registre des condoléances a été ouvert. Une façon pour cette formation politique de se passer de l'aide logistique et financière de l'actuel gouvernement annoncée tambour battant.

Plus, ce parti exige du gouvernement qu'un mausolée soit construit à son honneur. C'est autour de ces exigences considérées comme excessives que se cristallise aujourd'hui un débat ennuyeux qui aura quitté les allées de la commisération et de la piété pour revêtir un caractère politique avec tout ce que cela implique en termes de récupération et d'opportunisme. D'où le langage des sourds qui s'est installé de deux côtés.

Jusqu'à ce jour, le ciel est toujours loin de s'éclaircir à propos des obsèques d'Étienne Tshisekedi dont le corps continue à être gardé dans un funérarium en Belgique. Pour l'heure, aucun programme consensuel acté par la famille biologique et politique de l'illustre disparu d'une part et par l'exécutif national d'autre part n'est disponible.

