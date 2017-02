Algérie: Un comité de pilotage pour le développement de l'économie verte à Es-Sénia

Oran — La mise en place d'un comité de pilotage dédié à l'économie verte au niveau de la daïra d'Es-Sénia (Oran), constitue la résolution majeure adoptée par les participants à une rencontre-débat tenue samedi au niveau de cette collectivité locale.

"Le comité de pilotage aura pour mission essentielle de promouvoir les actions et projets dans le domaine de l'économie verte, et ce, dans les trois communes de la daïra (Es-Sénia, El-Kerma et Sidi Chahmi)", ont indiqué les organisateurs de cette manifestation.

Près de 80 cadres représentant les trois collectivités et les différents secteurs partenaires ont pris part à cette rencontre initiée à la demande du chef de la daïra en collaboration avec le bureau "R20 Med" assurant la représentation méditerranéenne de l'ONG R20 (Regions Of Climate Action).

Conduit par le chef de la daïra, le comité de pilotage sera composé de représentants des trois communes de la daïra, du "R20 Med" et de personnes de bonne volonté parmi les étudiants, les acteurs du mouvement associatif et du secteur économique.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue de cette rencontre, le directeur du bureau "R20 Med", Rachid Bessaoud s'est félicité de l'intérêt manifesté par l'assistance pour la préservation des ressources, signalant que son organisation mettra tout en oeuvre pour accompagner les collectivités de la daïra à la concrétisation de leurs objectifs.

"Le R20 Med mobilisera ses compétences, notamment pour le développement de la formation et l'accompagnement à la mise en place de la pratique du tri sélectif des déchets en partenariat avec l'EPIC CET (Centre d'enfouissement technique), a expliqué M. Bessaoud.

Le directeur du "R20 Med" s'est également réjoui des initiatives déjà prises par les responsables de la daïra, avec une première action engagée auprès des établissements scolaires pour la valorisation des déchets papier.

Des communications axées sur "la valorisation des déchets", l'économie d'énergie" et "les énergies renouvelables" ont été animées lors de cette rencontre.

L'assistance a pris connaissance à cette occasion des actions menées par le "R20 Med" à Oran en partenariat avec la Direction de l'environnement, et ce, dans les domaines du tri sélectif à la source des déchets ménagers et du compostage des déchets verts et organiques.

Le "R20 Med" a été installé à Oran suite à un accord de partenariat entre l'ONG R20 et le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement signé le 25 juin 2013 à Alger.

En plus de la gestion et valorisation des déchets, cette organisation intervient aussi dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.