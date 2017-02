Sénégal: L'Etat va prendre en charge les exclus du système éducatif

Kolda — L'Etat va mettre en place un programme pour prendre en charge les exclus du système éducatif au Sénéga, a annoncé, samedi à Kolda, le ministre de l'Education nationale, Sérigne Mbaye Thiam en visite dans la région.

"Nous sommes entrain de faire une étude au niveau national sur les exclus du système éducatif qui prend en charge ceux qui n'ont jamais été à l'école et ceux qui ont été déscolarisés très tôt" a dit le ministre de l'Education nationale lors d'un comité régional de développement (CRD) sur les réformes du système éducatif.

Il a estimé qu'une fois le rapport disponible, normalement au mois de mars, alors "nous allons lancer un programme pilote dans 4 régions dont celle de Kolda". Ce programme permettra de "voir comment intégrer, dans le cadre de l'apprentissage, la question de l'éducation chez les populations très tôt sorties de l'école" a indiqué M. Thiam.

Revenant sur la présentation des documents intégrant les besoins et réalisations en matière d'infrastructures scolaires, le ministre a dit que "c'est un exercice de transparence et de reddition de comptes pour que personne ne puisse dire que le chiffre de 7 milliards 600 millions annoncé pour investissement à Kolda c'est un chiffre fictif n'est pas un chiffre fictif".

Toujours dans le domaine de réalisation d'infrastructures, Serigne Mbaye Thiam a souligné que "le chef de l'Etat a totalement respecté ses engagements.

Et le document montre que nous avons pu réaliser avec 7 milliards 697 millions de frs CFA, bien au-delà donc des engagements pris par le chef de l'Etat dans le secteur de l'éducation lors du conseil des ministres délocalisé".

Ces réalisations chiffrées dans la région de Kolda font ressortir que 797 salles de classe dans l'élémentaire et dans le moyen, 104 blocs d'hygiène, 54 blocs administratif et 13 points d'eau ont été finalisés pour un coût de prés de 4 milliards 980 millions.

L'enveloppe financière de 7 milliards 697 millions a permis la construction de 16 écoles élémentaires complètes dans l'académie de Kolda et 200 écoles élémentaires complètes ailleurs dans le pays, a soutenu M. Thiam, ajoutant que 13 collèges, des lycées et des inspections d'académie ont été réalisés entre 2012 et 2016.

Le ministre a prévu d'injecter quelque 1 milliard 351 millions de frs CFA dans la région de Kolda à l'horizon 2019 pour la réalisation de 43 salles de classe et ouvrages annexes dans le cycle moyen, 8 daaras modernes et deux blocs scientifiques et technologiques.

Serigne Mbaye Thiam a toutefois précisé que ce projet n'intègre pas la résorption des abris provisoires qui sera pris en charge dans un programme en phase d'étude.