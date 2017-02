Algérie: Fédération algérienne de football - Le Bureau fédéral juge "globalement positif" le bilan de son mandat

D'autre part, le bureau fédéral de la FAF a saisi cette opportunité pour renouveler "ses vifs remerciements, son attachement et son respect à son excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika qui a toujours apporter son aide et son soutien constant au football algérien".

"Les membres se sont prononcés sur le bilan de l'ensemble du mandat que leur a confié l'Assemblée générale en 2012. Une analyse pertinente et sans concession révèle que le bilan est globalement positif, tant au plan des résultats de nos équipes nationales et de nos clubs de l'élite que celui de la gestion et de la mise en oeuvre des programmes de développement initiés par la fédération", souligne la FAF dans un communiqué .

