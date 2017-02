Sénégal: Casamance - l'ANRAC dégage une ligne budgétaire pour des activités cultuelles et culturelles (DG)

Kafountine (Ziguinchor) — L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) a dégagé une ligne budgétaire consacrée aux activités culturelles et cultuelles en vue de contribuer à la mise en valeur du potentiel culturel dans la partie sud du pays, a révélé sa directrice générale Aminata Angélique Manga.

"L'ANRAC a décidé d'accorder une ligne budgétaire destinée à accompagner les activités cultuelles et culturelles de la Casamance", a déclaré Mme Manga, vendredi à Kafountine (Bignona, sud), où elle présidait la cérémonie officielle de lancement de la 19ème édition du Carnaval de la commune éponyme.

Prévu pour trois jours, le Carnaval de Kafountine est considéré comme un moment de communion et de retrouvailles entre les différents groupes ethniques qui composent la région et les communautés venant de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs.

Cet évènement qui a fini de s'imposer dans l'agenda culturel de la région, réuni tous les ans de participants de plusieurs nationalités venant de pays africains, d'Europe et des Etats unis d'Amérique.

"Ce carnaval est un moment d'expression culturelle et artistique, une occasion de démonstration de la richesse et de la diversité culturelle de ce terroir où les peuples des îles Carone, les diolas, les mandingues, les wolofs, les peuls cohabitent avec les communautés gambiennes, guinéennes de Conakry, ghanéennes, maliennes et européennes", a fait remarquer la directrice générale de l'ANRAC, marraine de cet évènement.

La participation d'un détachement de l'orchestre militaire gambien a été l'un des moments forts de ce carnaval où l'hymne national de la Gambie et celui du Sénégal ont été exécutés, signe d'une intégration réussie entre les deux peuples dans la station touristique de Kafountine où le balnéaire côtoie le tourisme de découverte et l'écotourisme.

Un concours de masques locaux, des danses traditionnelles comme le "Koumpo" et plusieurs sonorités sénégalo-gambiennes ont rythmé cet évènement où les femmes de Kagnalène considérées comme les gardiennes de la paix et de la culture ont égayé le public, poussant même certains européens à s'essayer dans la danse mythique des Diolas.

Au-delà de l'aspect culturel, le carnaval de Kafountine est un "véritable attrait touristique" qui a fait venir d'Europe et d'Amérique ces nombreux étrangers à la recherche d'authenticité, de rencontres et qui se retrouvent immergés dans le folklore et les masques locaux.

Par ailleurs la directrice générale de l'ANRAC a profité de la tribune offerte par ce carnaval qui a drainé beaucoup de monde pour sensibiliser notamment sur des questions de citoyenneté, de civisme et des grossesses précoces.

Devant un parterre de jeunes filles et d'écoliers Aminata Angélique Manga a fait un plaidoyer contre les grossesses précoces.

"Vous êtes des enfants. Or un enfant ne peut pas faire d'enfants. La priorité pour vous doit être l'école. Redoublez-vous d'efforts dans les études pour que demain le pays puisse compter sur vous pour son développement", a lancé Mme Manga dont les propos ont été accueillis par une salve d'applaudissements.