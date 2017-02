Algérie: Mme Benghebrit appelle à favoriser un climat de sérénité et de quiétude au sein des établissements scolaires

Dans le sillage de cette nouvelle approche, le secteur est appelé, a soutenu la ministre, à rester constamment à l'écoute des élèves, à être attentif aux angoisses et aux attentes de ces derniers, afin de faciliter l'instauration d'une nouvelle relation élève-corps enseignant, basé sur le respect, la compréhension et la complémentarité.

Mme Benghebrit a insisté, à cet égard, sur la nécessité d'encourager les élèves à travailler en groupe, à se structurer au sein de clubs d'activités et d'animation, de créer leur propre journal qui leur servira d'espace d'échanges et de cadre d'expression, à travers lequel ils pourront exprimer leurs opinions et avis.

Intervenant lors d'une rencontre avec les cadres locaux de son secteur, la ministre a précisé que le climat de sérénité est indispensable pour arriver à une éducation efficace et performante qui constitue, a-t-elle dit, un facteur d'épanouissement de l'élève et de progrès scolaire.

Medea — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a appelé, samedi à partir de Médéa, à favoriser un climat serein et quiet au sein des établissements scolaires afin de garantir le confort requis pour l'élève et lui permettre de se consacrer pleinement à son cursus scolaire.

