Congo-Kinshasa: Gouvernement \UDPS - Obsèques de Tshisekedi, la confusion persiste !

*Ce week-end, au funérarium "Poussières des étoiles", à Bruxelles, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février dernier à 84 ans, a continué à drainer du monde autour de sa dépouille mortelle. Quelques jours auparavant, le Gouvernement belge lui a rendu des hommages sur la place d'Ixelles, dans l'un des quartiers populaires de Bruxelles.

Des congolais parmi lesquels, il faut compter des nombreux combattants, des cadres et sympathisants de l'Udps, étaient très nombreux et se bousculaient au portillon. Bien plus, des officiels, du côté du Royaume de Belgique ont, eux aussi, défilé.

Didier Reynders, le Ministre Belge des Affaires Etrangères, approché par les médias, n'a pas manqué de placer un mot à l'égard de Tshisekedi, qu'il considérait, à juste titre, comme la colonne vertébrale de la démocratie et, même, à la limite, le symbole de la résistance contre toutes sortes de dictature.

Dans la foulée, Moïse Katumbi, celui-là même que le Tribunal de Paix de Kamalondo à Lubumbashi, avait jugé et condamné par défaut, dans une affaire, semble-t-il, de spoliation des biens, a été aperçu sur le lieu.

Aux dernières nouvelles, il aurait affirmé qu'en dépit de toutes les menaces d'arrestation qui pèsent contre sa personne, le jour du rapatriement du corps de Tshisekedi, il retournera au pays.

Il veut ainsi rendre, à sa manière, ses derniers hommages à cette icône de la démocratie, à cette grande école de l'Etat des droits et, surtout, à celui qui aura été l'une des figures emblématiques du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, créé en juin 2016, à Genval, dans la périphérie de Bruxelles, capitale de la Belgique.

Bien d'autres compatriotes, des centaines de milliers, ont été là. Hommages, pleurs et cris de détresse n'ont cessé de ponctuer ces temps, si douloureux et tragiques que nul parmi les Tshisekedistes n'aurait imaginé arriver sitôt.

Alors que la dépouille de l'opposant historique Etienne Tshisekedi est attendue à Kinshasa, Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS, exige le respect de l'Accord du 31 décembre 2016. Une question reste, tout de même, posée.

Comment faire pour honorer le père de la démocratie congolaise ? Ici, les avis sont partagés. Pour les uns, il faut mettre en application l'accord du 31 décembre 2016, signé au Centre Interdiocésain, sous l'égide de la Cenco.

Pour les autres, il faut ériger un mausolée aux abords de la 10ème rue à Limete, et que cet endroit soit baptisé : "Place de la démocratie".

Depuis qu'il avait tiré sa révérence, le 1er février 2017, à la Clinique Sainte Elisabeth, de suite d'une embolie pulmonaire, 12 jours viennent de passer sans que le corps ne soit rapatrié à Kinshasa.

Interrogé à ce sujet, M. Arnaud Nzitabodi, un kinois non autrement identifié, pense qu'accueillir la dépouille mortelle d'un tel homme, d'un grand combattant de la démocratie, dont la notoriété et l'exemple sont reconnus à travers l'Afrique et le monde, exige des dispositions appropriées.

Pour lui, en effet, il serait incommode de le faire avec le gouvernement actuel, constitué, outre mesure, des personnes qui se sont écartées des orientations pour lesquelles Etienne Tshisekedi se sera battu toute la vie durant, pour l'alternance démocratique en RD. Congo.

" Les acteurs politiques devraient privilégier en toute célérité, les arrangements particuliers et aboutir, au plus vite, à ce gouvernement de transition tant attendu », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Shekinah, un autre congolais intercepté dans l'une des vingt-quatre communes de Kinshasa, estime, quant à lui, "qu'il faut faire de la 10ème rue Limete, la place de la démocratie et un mausolée pour immortaliser la lutte de Tshisekedi".

Ainsi, la responsabilité reste entière pour l'opposition et la majorité, de trouver un consensus et de dégager des voies permettant de rapatrier le corps de l'illustre disparu à Kinshasa, afin que des hommages dignes lui soient rendus dans le calme et la sérénité.