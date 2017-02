Sud-Soudan: Le Conseil de sécurité appelle les parties à mettre fin aux affrontements

Le Conseil a demandé au gouvernement national de transition de prendre des mesures pour s'assurer que les responsables de ces attaques rendent des comptes. Il s'est dit inquiet du fait que plus de 84.000 personnes ont fui le Soudan du Sud depuis le début janvier et que beaucoup continuent à être déplacés à l'intérieur du pays.

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil de sécurité ont également fermement condamné "toutes les attaques dirigées contre des civils et ont exprimé de sérieuses inquiétudes au sujet des meurtres de civils, de la violence sexuelle et sexiste, de la destruction de maisons, de la violence ethnique et du pillage de bétail et de biens".

Les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné samedi la poursuite des combats au Soudan du Sud, en particulier les incidents dans les régions d'Equatoria et du Haut-Nil, et ont appelé toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.