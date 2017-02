Burundi: Nouvelle manifestation contre les «faux rapports» sur le pays

Bujumbura s'insurge contre ces chiffres sans donner les siens et continue de parler de « complot international ». L'opposition quant à elle dénonce de grandes messes qui servent à faire pression sur la communauté internationale, mais aussi à distraire la population des problèmes que sont l'insécurité et la grande misère dans laquelle elle vit désormais.

Ils étaient comme d'habitude nombreux dans les rues de Bujumbura samedi 11 février. Cinq mille selon des journalistes présents sur place, 10 000 selon l'administration, une foule bigarrée constituée essentiellement de taxis-vélos et de taxis-motos qui œuvrent dans la capitale, venus manifester volontairement d'après les autorités. Mais certains parmi eux jurent qu'ils y sont contraints et forcés.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.