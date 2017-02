Congo-Brazzaville: Amnesty International dénonce l'emprisonnement de Paulin Makaya

D'autre part, sur le règlement de l'administration pénitentiaire, là également je crois que je précise les choses, la remise de repas qui est faite bien entendu au quotidien, on mange tous les jours, et les visites qui ne sont programmées que deux fois par semaine pour les prisonniers.

Le verdict du procès en appel de Paulin Makaya sera rendu le 21 février. Entretemps, le gouvernement congolais a réagi à ces accusations d'Amnesty International au micro de RFI en dénonçant « la mauvaise foi et des propos diffamatoires vis-à-vis des autorités congolaises ». Son porte-parole et ministre de la Communication, Thierry Moungalla, a assuré que les conditions d'incarcération de Paulin Makaya étaient semblables à celle d'autres détenus.

Et à ce titre, nous estimons qu'il n'aurait jamais dû être arrêté et qu'il devrait être libéré, affirme Olivia Tchamba, chargée de campagne pour l'ONG. Je voudrais également souligner le fait que Paulin Makaya est en ce moment dans une situation physique assez inquiétante. Son état de santé est critique.

« Tout au cours de la procédure judiciaire contre lui, on a constaté de nombreuses irrégularités. Nous, on considère qu'il est un prisonnier de conscience car il a été arrêté tout simplement pour avoir donné son opinion.

