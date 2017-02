Guinée: Opération «Conakry saine et propre»

Et même si certains citoyens sont responsables et ramassent les ordures, ils ne savent pas où les jeter », dit-il. Pour l'heure, il n'existe qu'un seul point de collecte des ordures pour toute la capitale.

« Tu viens de ton propre gré et tu viens avec la force que tu peux. Nous, jeunes, on représente un peu plus de la moitié de la population guinéenne, donc on s'est dit que si tout part de nous, vraiment les choses vont changer. »

Equipés de gants et d'une brouette, quelques dizaines de jeunes Conakrykas ratissent le caniveau. Parmi eux, Adama, membre de « Conakry Saine et Propre », un mouvement lancé sur les réseaux sociaux :

Depuis environ six mois, les places, les caniveaux ou les plages sont assainis par des jeunes Guinéens. Ils étaient ce samedi 11 février au rond point de Samory Touré, l'un des axes les plus importants de la capitale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.