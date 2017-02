Ile Maurice: Serge Clair, le leader historique de l'OPR

Quatre mois plus tard, Robert Spéville, membre de l'OPR, démissionne de l'Assemblée régionale de Rodrigues provoquant une partielle dans la région 6, Grande-Montagne. Serge Clair est candidat à l'élection partielle qui s'ensuit. Il fait son entrée à l'Assemblée régionale et devient chef commissaire.

En 1976, Serge Clair abandonne la prêtrise, qu'il avait commencé 10 ans plus tôt, pour se présenter aux élections générales sous la bannière de l'OPR qu'il vient de créer. Lui et son colistier Darcil Perrine sont battus par les deux candidats du Parti mauricien social-démocrate, Cyril Guimbeau et Nicol François.

Son rire ne laisse pas insensible. On aime ou on n'aime pas. Le ton grave, mais calme, de sa voix est souvent sujet de moqueries de la part de ses adversaires. Serge Clair, le leader de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR), qui fêtera ses 77 ans le 1er avril, brigue à nouveau les suffrages aux élections régionales du dimanche 12 février. Est-ce sa dernière participation à une élection? «Je travaille pour les Rodriguais... » répond-il. Une manière d'esquiver la question.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.