Congo-Kinshasa: L'opposition et le gouvernement en désaccord sur les obsèques de Tshisekedi

Vous prenez l'accord et vous le lisez, il n'y a aucun problème. Rien, même pas une virgule. Le président du Conseil national de suivi de l'accord, c'est le président du Conseil national des sages. On n'a pas dit que c'était Etienne Tshisekedi.

nous risquons d'avoir les autorités congolaises qui vont instrumentaliser les forces de l'ordre, ajoute-t-il. Et à ce moment-là, il y aurait facilement des violences en République démocratique du Congo, lors du rapatriement du corps et aussi lors des obsèques proprement dites. »

Et dans cette confusion où les autorités et les familles biologiques et politiques n'arrivent pas à s'entendre, à harmoniser leur point de vue, il y a fort à craindre qu'il y ait des violences parce que les milliers de militants des deux familles politiques sont derrière leur leader politique et de l'autre côté,

La RDC est toujours dans l'attente d'une date pour le retour de la dépouille d'Etienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du leader de l'opposition.

