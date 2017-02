Ile Maurice: Agressions sexuelles - Crimes et châtiments

Qu'en pense Rita Vencatasamy, l'Ombudsperson for Children? Sollicitée, cette dernière dit faire confiance à la justice. «C'est un délit grave et il faut essayer d'envoyer un signal fort non seulement aux abuseurs mais aussi aux abuseurs potentiels», dit-elle.

Parmi ceux qui côtoient le milieu des enfants abusés, l'incompréhension règne. «Il y a des adolescents qui sont envoyés aux Correctional Youth Centres et aux Rehabilitation Youth Centres pour des délits mineurs, comme le vol à l'étalage», fait remarquer un travailleur social, en s'interrogeant sur le degré de gravité des délits. «Des travaux communautaires pour des adultes qui sont trouvés coupables de délits bien plus graves peuvent laisser sceptiques», commente notre interlocuteur.

Les cas se succèdent. Les plus récents ? Dominique Louis Lagaîté, accusé d'attouchements sur une fille de 9 ans, a écopé de deux ans de prison. La cour étudie la possibilité de commuer sa sentence en travaux communautaires. Il en va de même pour Steven Louis Eugénie, condamné à six mois pour attouchements sexuels sur une enfant de 10 ans. Serge Alain Ducray, jugé coupable d'avoir attenté à la pudeur de sa fille de 4 ans, a vu sa peine de neuf mois d'incarcération commuée en 180 heures de travaux communautaires. Sans remettre en question des décisions de la justice, plusieurs travailleurs sociaux font entendre leur voix, face à ces peines qu'ils qualifient d'insuffisantes.

