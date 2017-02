Ile Maurice: Connexion internet - Le câble optique tant désiré

Serge Clair de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR) et Nicolas Von-Mally du Mouvement rodriguais (MR) ont trouvé le filon pour convaincre leurs électorats respectifs: Rodrigues sera connectée à l'Internet à très haut débit.

Une meilleure connexion équivaut, pour Rodrigues, à une ouverture sur le monde, avec des échanges commerciaux améliorés et la possibilité de création de centres d'appels, sociétés de conseils ou de services en ligne et un accès à l'apprentissage à distance. Une manière de combattre le chômage, de faciliter la formation et de stopper l'exode des Rodriguais à la recherche d'emplois.

Les leaders de l'OPR et du MR ne sont pas restés insensibles aux attentes des jeunes qui réclament une meilleure connexion Internet. Lors des meetings, ils ont évoqué les avantages qu'apporterait ce changement dans la télécommunication locale.

Présents aux rassemblements politiques, des jeunes sont dans l'attente. Connie Perrine et Jean-Patrice Swee, âgés de 18 et 23 ans respectivement, rêvent du moment où ils pourront plus facilement se connecter au web.

«Ça changera beaucoup de choses pour nous, les jeunes», confie le jeune homme. Connie, elle, estime qu'une meilleure connexion Internet équivaudra à la création de nouveaux pôles d'activités dans l'île. La jeune fille pense qu'elle aura la possibilité de trouver un emploi à Rodrigues. «Je ne veux pas quitter mon île. C'est ici que je veux vivre et travailler.»