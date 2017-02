Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Pr Awa Marie Coll Seck recevra, ce dimanche à Dubaï,… Plus »

Le sommet des gouvernements, créé en 2013, sur le format du Forum de Davos, regroupe des décideurs politiques, représentant du secteur privé et des organisations internationales pour "échanger, entre autres, sur des questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats publics privés orientés vers l'action efficace et diligente et la délivrance de résultats".

Pour sa part, le président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, discutera de la façon dont les pays peuvent orienter la politique, les marchés et l'apprentissage vers la croissance et la prospérité de leur population, souligne t-on.

Ce dimanche, Macky Sall animera une séance plénière consacrée au thème : "Commerce intelligent - la force motrice derrière la croissance économique, la prospérité et le bonheur des citoyens. Comment les partenariats entre les gouvernements et le secteur privé peuvent forger le futur du commerce mondial ?".

Parmi les dirigeants attendus à ce sommet, il y a le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le Premier ministre du Royaume du Bhoutan Tshering Tobgay et le Premier ministre slovénien Miro Cerar, ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et le Président de la Banque mondiale, la directrice générale de l'Unesco.

Le 5e sommet mondial des gouvernements qui s'ouvre, ce dimanche à Dubaï, en présence chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall et d'autres personnalités, se penchera sur les questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats publics privés.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.