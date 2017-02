Libye: L'ONU défend le nouveau représentant spécial au pays

Elle fait suite aux précédentes rencontres tenues, à la lumière des efforts de l'Algérie "sur la voie d'un dialogue inclusif libo-libyen pour une solution politique consensuelle et durable, avec pour finalité de sceller un consensus fort et une réconciliation nationale".

Cette rencontre s'est tenue dans le cadre des concertations avec les parties, personnalités et leaders politiques libyens, portant sur les récents développements de la situation en Libye, notamment sur les plans politique et sécuritaire et les voies et moyens destinés à renforcer le processus de sortie de crise, initié par l'ONU.

Cependant, il a souligné la nécessité de prendre des décisions sur "des amendements limités à l'accord politique en vue de permettre à la chambre des représentants à Tobrouk d'approuver le gouvernement d'entente nationale et d'aboutir à la formation d'une armée et d'une force de police fortes".

Le chef de la Manul a déclaré que 2017 devrait être "une année de décisions et de percée politique" en indiquant qu'"il y avait une convergence de vues entre les Libyens sur l'amendement de l'accord", ajoutant qu'un consensus régional et international est en train d'émerger dans ce sens.

