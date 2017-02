Algérie/Mali: Thierry Henry connait le prochain meilleur joueur de Premier League

Thierry Henry a déjà trouvé celui qui succédera à Ryad Mahrez pour le titre de meilleur joueur de Premier League. Pour l'ancien attaquant d'Arsenal, ce sera N'Golo Kanté.

« J'étais au terrain d'entraînement de Chelsea la semaine dernière pour voir Eden Hazard et j'ai remarqué que N'Golo Kanté se promenait dans les vestiaires.

Alors je me suis approché de lui et je me suis tenu devant lui. Et j'ai tapé dans sa poitrine. Je devais, juste pour vérifier s'il était réel : 'Tu es réel, tu l'es !', je lui ai dit, et il a ri.

Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas être joueur de l'année PFA à la fin de la saison », a-t-il estimé dans des propos relayés par Maxi foot.

Auteur de 23 matchs et 1 but en Premier League avec Chelsea, le milieu de terrain d'origine malienne est l'une des plus grandes surprises de la saison.