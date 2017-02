Centrafrique: Violences au pays - Siffler la fin de la récréation !

C'est pourquoi il urge de prendre toute la mesure du péril en mettant tous les groupes armés au pas. Force doit maintenant rester à la République et non pas à des individus qui, parce qu'ils sont armés, se croient tout permis.

Assurément non ! Il est temps, pour la communauté internationale, de siffler la fin de la recréation. Car, trop, c'en est trop ! Les ennemis de la paix doivent être traités comme tels, au risque de voir la RCA devenir comme la Libye de Mouammar Kadhafi où milices et djihadistes font la pluie et le beau temps.

En effet, depuis plusieurs mois, de violents combats opposent la coalition MPC/FPRC et l'UPC du Général Al Darass dans la région de la Ouka, si fait que l'ONU était amenée à renforcer ses positions autour de ladite ville, intégrant les contingents bangladais et gabonais aux forces mauritaniennes sur place.

