Sénégal: Macky Sall espère que Trump se tournera bientôt vers le continent africain

"Cela doit être préservé. Les économies ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas au même niveau de développement. Il faut qu'il y ait une protection pour les plus faibles. Il faut des règles communes, surtout convenues, qui évitent l'enfermement et les surtaxes par rapport à des produits étrangers", a plaidé Macky Sall.

"Mais en tant qu'Africains, nous avons espoir que le président Trump reconnaîtra l'importance du continent africain qui compte plus d'un milliard d'individus, une classe moyenne assez importante de plus de 300 millions de consommateurs. C'est un continent avec lequel, il faut traiter", a dit Macky Sall.

Le président sénégalais prend part au Sommet sur invitation de Son Altesse Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre des Emirats Arabes Unis et Émir de Dubaï. Il est accompagné, entre autres, du ministre de l'Economie et des Finances et du Plan, Amadou Ba, du ministre de l'Industrie, Aly Ngouille Ndiaye, du directeur général de l'APIX, Mountaga Sy.

Il intervenait, aux côtés du PDG de Dubaï Port World, dans un panel sur le commerce intelligent et les partenariats à l'occasion du 5e Sommet mondial des gouvernements qui s'est ouvert ce dimanche à Dubaï en présence de nombreux dirigeants sur les questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats publics privés.

